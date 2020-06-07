3 bin yıllık kaya mezarlığına jeneratör götürüp spiral ile taşları kestiler - Son Dakika

3 bin yıllık kaya mezarlığına jeneratör götürüp spiral ile taşları kestiler

ERZURUM - Erzurum'da defineciler Demir Çağı'ndan kaldığı düşünülen yaklaşık 3 bin yıllık kaya mezarlıklarına jeneratör götürerek, içeride ki taşları spiral ile önce kesti, sonra da kırıcı ile deldiler. Umduklarını taşlarda bulamayan defineciler ardından mezarlığın etrafında ki toprakları dahi kazdı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Umudum Mahallesi yakınlarında bulunan ve Demir Çağından kaldığı tahmin edilen yaklaşık 3 bin yıllık kaya mezarlıkları bugünlerde definecilerin uğrak yeri haline geldi. Dağ yamacında bulunan ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan kaya mezarları defineciler tarafından tahrip ediliyor.

Erzurum'da ki birçok tarihi noktaya zarar veren defineciler ova ortasında ki dağlık alanda bulunan kaya mezarlıklarına jeneratör götürerek spiral kullanmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan kaya mezarlıklarına ulaşan defineciler spiral ile mezarlık içerisinde ki taşları keserek ikiye ayırdı. Umduklarını taşta bulamayan defineciler zengin olma hayaliyle önce kaya mezarlıklarında ki duvarları kırıcıyla delip ardından mezarlığın etrafında ki toprak alanı bile kazdılar.

Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kızılkaya, definecilerin kaya mezarlarını kazarak gerçek hazineye zarar verdiklerini ifade ederek, "Erzurum ovasında Umudum Mahallesinde bulunuyoruz. Buranın benzeri çok bulunmuyor. Buranın Urartulara veya Tunç Çağı'na ait olduğu söylense de burası daha çok Demir Çağının özelliklerini taşıyor. Defineciler tarafından burası sürekli tahrip ediliyor. Tamamen taş bir blokun içerisinde altın olacağını düşünen insanlar oralara zarar veriyorlar. Buraları spiral ve kırıcılar ile delmişler. Bunları yapmak için elektrik lazım. Bunu yapmak için jeneratör getirmişler. Baya kapsamlı çalışma yapmışlar. Böyle olamayacak hayaller için bu kadar kapsamlı çalışmalar yapmaları hayret verici. Arkamızda taş bir blok var. Bunun içine nasıl altın koysunlar. Buna delik açılıp konulması lazım. O dönemde ki insanların sanki küp küp altınları varmış gibi düşünülüyor. Kaya mezarları daha çok kralların ve saygın kişilerin mezarları olarak biliniyor bu yüzden kazıyorlar. Ölü hediyesi olarak sunulsa bile yeri burası değil. Abu tarihi eserlerimizi tahrip etmeden bizden sonra ki nesillere aktaralım" dedi.