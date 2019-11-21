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3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Oylat Mağarası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Oylat Mağarası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Oylat Mağarası, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin sprey boyalı saldırısına uğradı. Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktası olan 700 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliği bulunan Oylak Mağarası'ndaki sprey boyalı yazılar, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, tarihe yapılan bu saldırının sorumulularının bulunmasını istedi. Konuya ilişkin konuşan Mağara işletmecisi Gökhan Yaşar, "Burası 3 bin yıllık bir mağara, tamamen doğal oluşum. 2004 yılında bulundu, 2006 yılında ise turizme açıldı. Uzmanlar tarafından astım, nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Sarkıt, dikit, krater, objelerin bir santimetresi 16 yılda oluşmaktadır. İçerisinde nem yüzde 90 seviyesinde. Şu an dışarıda hava 0 derece, içerde ise artı 18 derece. Burası bizim için önemli bir tarih. Böyle güzel bir mağaraya, bazı duyarsız vatandaşlarca zarar veriliyor olması bizi üzüyor. Sarkıtlara ve kraterlere, kazıyarak isimlerini yazıyorlar. O tarihin güzelleşmesi için yıllar geçiyor, bazı duyarsız vatandaşlar ise 2 dakikada zarar veriyor. Lütfen tarihimize zarar vermeyelim" dedi.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:42 Kaynak: DHA
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