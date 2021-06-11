Üye Girişi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi - Son Dakika

3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi

11.06.2021 12:29
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi, System.String[]

Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan ve dünyada Urartuca'yı bilen az sayıda insandan biri olan Mehmet Kuşman (81), emekli olduktan sonra da işini gönüllü olarak sürdürüyor.

Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan ve dünyada Urartuca'yı bilen az sayıda insandan biri olan Mehmet Kuşman (81), emekli olduktan sonra da işini gönüllü olarak sürdürüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nin 58 yıllık bekçisi Mehmet Kuşman, bir lisanı yaşatmak için büyük çaba sarf ediyor. Dünyada Urartuca'yı bilen 6 kişiden biri olan Kuşman, bu dili bilenlerin de artık yaşlandığını ve konuşacak durumda da olmadıklarını söyledi. Emekli olmasına rağmen gönüllü olarak kalede kalmaya devam eden ve ömrünü buraya adayan Kuşman, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere de Urartu alfabesini anlatıp, bazalt taşlarına işlediği Urartuca tablet ve kolyeleri satarak geçimini sağlıyor.

"Urartuca'yı bilen hiç kimse kalmayacak"

İHA muhabirine konuşan kale bekçisi Mehmet Kuşman, ülkemizde Sümeroloji ve Hititoloji varken üniversitelerde Urartulara ait tek bir dalın olmadığını belirtti. Şu an dünyada Urartuların dilini bilen her kişinin yaşlanarak öldüğünü ifade eden Kuşman, kendisi dışında Urartuca'yı bilenlerin artık evden çıkacak ve konuşacak durumda olmadığını söyledi. Kuşman, "Yakın bir zamanda Türkiye'de Urartuca'yı bilen hiç kimse kalmayacak. Böylece Urartuca lisanı ölmüş olacaktır. Van'a atanan bütün Valilere giderdim. Valilere emekli olduğumu ve bana öğrenci vermelerini istedim. Bu anlamda maalesef ilgilenen olmadı" dedi.

"Sezonda iki günlük iznim var"

Bütün ömrünün Çavuştepe Kalesi'nde geçtiğini anlatan Kuşman, "Bu yaşıma kadar piknik nedir bilmiyorum. Pikniklere, düğün ve derneklere gitmedim. Sadece sezonda iki günlük iznim var. O da Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günlerinde izin kullanıyorum. Sevdiğim için sabahları kendi paramla gelip gidiyorum" diye konuştu.

"Burayı çok seviyorum"

Çavuştepe Kalesi'ne hayranlık duyduğunu ve bu yüzden her gün sıkılmadan geldiğini dile getiren Kuşman, "İstersem bu bazalt taşlarını her yerde satabilirim. Antalya gibi bir ilde bir haftada bu taşların hepsini satabilirim. Ancak burayı çok seviyorum. Sabahları saat 07.30'da yola çıkıp buraya geliyorum. Odama çıkıp daha sonra kaleyi kontrol ediyorum. Burada da bazalt taşlarına Urartuca'yı işliyorum" şeklinde konuştu.

Urartuca'nın yok olacağından dolayı yakınan Kuşman, şu an Urartu lisanını bilenleri de yaşlılıktan dolayı artık konuşacak durumda olmadığını kaydetti. - VAN

3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi
3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi

Çavuştepe, Emekli, Tablet, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 12:16 Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı 12:03 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena 10:46 Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı         
12:24
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım         
12:03
Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada         
11:34
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu         
11:15
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 bin yıllık medeniyetin son bekçisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement