3 bin yıllık "Musa Ağacı"na ziyaretçi akını - Son Dakika

3 bin yıllık "Musa Ağacı"na ziyaretçi akını

Hatay'da 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Yöre halkı tarafından ağacın, Samandağ'da Hz. Musa'nın elindeki asayı toprağa sapladıktan sonra asanın yeşerip fidana dönüşmesi sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığı düşünülüyor.

Musa Ağacı bölgesinde esnaflık yapan Cuma Bozkurt, "Burada çok şükür esnafın yüzü biraz da olsa gülüyor. Ülkemizde biraz ekonomik sıkıntı var ama inşallah esnafımız daha iyi yerlere gelecek. Önceki sene pandemiden dolayı durgunluk yaşadık, bu seneki pandemiden de yavaş yavaş açılıyor ve daha iyi günlerde görürüz inşallah. Hz. Musa Ağacı turizme açık ve gerçekten de güzel bir yer. Bende burayı çok beğeniyorum, seviyorum" dedi.

Mustafa Sedat Kizek ise, "Cumartesi günlerinin yasaklanmaması iyi oldu, pazar günlerin kapanma olmasa o günde açılsa daha iyi olacak. Turistler alışveriş yapmaktan korkuyorlar, zorlanıyorlar, herkes her şeyi almıyor. O yüzden bu pandeminin etkisi halen sürüyor. Tam açılma veya hastalık biterse ancak işimiz iyi olur" diye konuştu,