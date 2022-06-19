İlçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Musa ağacının dalı henüz belirlenemeyen nedenle koparak bir vatandaşın üzerine düştü.

HATAY - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa ağacının düşen dalı bir ziyaretçiyi hastanelik etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü - Son Dakika

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