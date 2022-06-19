3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü - Son Dakika
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3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü

19.06.2022 16:48

3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa ağacının düşen dalı bir ziyaretçiyi hastanelik etti.

3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa ağacının düşen dalı bir ziyaretçiyi hastanelik etti.

İlçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Musa ağacının dalı henüz belirlenemeyen nedenle koparak bir vatandaşın üzerine düştü.

Dalın altında kalıp ağır yaralanan ismi açıklanmayan vatandaş olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, ağacın dalı bulunduğu yerden kaldırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 bin yıllık Musa ağacından kopan dal ziyaretçinin üzerine düştü - Son Dakika
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