3 bin yıllık Şamran Kanalı turizme kazandırılıyor

Van'da, Urartular tarafından yaklaşık 3 bin yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Kanalı turizme kazandırılıyor.



Edremit Belediyesinin hazırladığı 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi ile tarihi kanal uluslararası turizme açılıyor. Bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 3 bin yıl önce Urartular tarafından yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı'nda artık tarihe yolculuk yapılacak.



"İnsanlar 3 bin yıllık tarihi yaşayacaklar"



Projenin bölge turizmine önemli katkılar sunacağını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tarihi kanalın geçtiği yol güzergahının turizme kazandırılması için de Edremit Belediyesi olarak 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırladıklarını belirtti. 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı'nın Edremit ilçesinden geçen 18 kilometrelik hattı için yürüyüş yolları planladıklarını vurgulayan Başkan Say, "Burada park yerleri, kamp yerleri, dinlenme yerleri olmak üzere parkurlar planladık. Bisikletle gidebileceğiniz ve yürüyebileceğiniz alanlar oluşturduk. Bu anlamda insanlarımız hem o 3 bin yıllık tarihi yaşayacaklar hem de spor yapacaklar. Bu projemiz ayrıca iç ve dış turizme katkı sunacak" dedi.



"Projemiz turizme büyük katkılar sunacak"



Türkiye'deki ilk yürüyüş rotasının Likya Yolu olduğunu ve bu hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'de ikincisini Van'a ve bölgeye kazandırmış olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Urartu medeniyeti, tüm dünyada bilinen bir medeniyet. Van da bu medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseri de Şamran (Menua) Kanalı. Bizde bu önemli eserin geçtiği yolun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projemiz sadece ulusal değil uluslararası büyük bir ses getirerek turizme katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. - VAN