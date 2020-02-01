3 bin yıllık tarihi şehir "beyaz gelinliğini" giydi - Son Dakika
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3 bin yıllık tarihi şehir "beyaz gelinliğini" giydi

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

3 bin yıllık tarihi şehir

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.


Tümülüsleri, kaya mezarları ile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesi konumunda olan Safranbolu'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıkardı. Şehre hakim noktada bulunan Hıdırlık Seyir Terası, Hasan Dede Tepesi ile "kale" olarak tabir edilen bölgeden kuş bakışı, karla kaplı tarihi konaklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Turistler, tarihi şehrin yüksek bölgeden karla kaplı tarihi konakların fotoğrafını çekerken, kar topu oynadı. Bağlar bölgesinde de yer alan tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.


Suudi Arabistan'dan Safranbolu'ya gelen Omar Hawsawi, Safranbolu'nun çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Sabah kalktıklarında her yerde kar olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hawsawi, Safranbolu'nun her yerinin antika olduğunu belirtti.


Filiz Arık da arkadaşıyla Safranbolu'yu görmeye geldiklerini kaydederek, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı, çok güzeldi. Beyaz buradaki tarihi evlere çok yakışmış" dedi.


Pazarcılar karları kendi temizledi


Karabük'ün yüksek mahallelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kurtuluş Mahallesi'nde halk pazarında tezgahlarını açmak isteyen pazarcı esnafı da, biriken karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Pazarcı esnafı buldukları tahtalarla yolda biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek tezgahlarını açtı.


Pazarcı esnafı İbrahim Yıldız ise pazar tezgahı açmak için temizlik yaptıklarını ifade etti. Yıldız, "Tezgah açmaya geldik. Tezgah açacağımız yerde karlar olduğunu gördük, suntayla temizliyoruz" diye konuştu.


Öte yandan kent geneline etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi tarafında yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 8, Safranbolu ilçesinde 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı, köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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