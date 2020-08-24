3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını sürecinde spordan uzak kalan gençler ve çocuklar için 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla düzenlenen ayak tenisi turnuvasının 8'inci etabı UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Görevlilerce 3 yapay sahanın kurulduğu tarihi kalede uzman antrenörler eşliğinde müsabakalar düzenlendi. Aileleriyle gezmeye gelen çocukların da katıldığı turnuva, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti. Uzman antrenörler tarafından izlenen sporculardan yetenekli olanlar ayrıca lisanslı sporcu olarak ülkeye kazandırılacak. Şu ana kadar 1500 çocuğun faydalandığı ayak tenisi, kentin tarihi yerlerinde 10 etapta tamamlanacak. Etkinliğin sonunda il müdürlüğünce müsabakalara katılanlara madalya ve plaket verildi.