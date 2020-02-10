3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

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3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ele geçirildi
8 dakika önce
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ile 254 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ile 254 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde yapılan 4 farklı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda baskın yapılan adreslerde 2 bin 805 adet kaçak parfüm ve güneş gözlüğü, 560 adet dolma sigara, 98 paket kaçak sigara, 254 litre kaçak alkol ve 13 paket nargile tütünü ele geçirildi. - DENİZLİ
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