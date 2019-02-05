3 bini aşkın yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi
54 dakika önce
Hudut kapıları risk analiz gruplarınca geçen yıl, 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi.
Hudut kapıları risk analiz gruplarınca geçen yıl, 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:40
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