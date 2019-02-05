Son Dakika Haberleri: 3 bini aşkın yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi

3 bini aşkın yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi

54 dakika önce

Hudut kapıları risk analiz gruplarınca geçen yıl, 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi.

3 bini aşkın yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi, System.String[]
Hudut kapıları risk analiz gruplarınca geçen yıl, 3 bin 175 yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:40 

Savaşçı, Ekonomi
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