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3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu - Son Dakika

3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu

15.08.2021 10:25

Bitexen Teknoloji'nin isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası finallerinin ilk gününde tamamlanan turnuvaların şampiyonları kupalarını aldı.

Bitexen Teknoloji'nin isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası finallerinin ilk gününde tamamlanan turnuvaların şampiyonları kupalarını aldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan Türkiye'nin tek resmi espor turnuvası 'Bitexen TESFED Türkiye Kupası?, her yıl ülke çapında lisanslı e-sporcuların katılımına açık olarak düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl e-spor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da Bitexen Teknoloji A.Ş.?nin ana sponsorluğunda hayata geçirildi. Temmuz ayından bu yana 11 farklı branşta yapılan turnuvaların ardından başarılı sporcu ve takımlar, hafta sonu boyunca mekan sponsoru İSFANBUL Tema Park'ta düzenlenen finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupa'da bu yıl toplam 180 bin TL değerinde EXEN Coin ödül havuzu bulunuyor.

KUPA'NIN GALİPLERİ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ŞAMPİYONADA TEMSİL EDECEKLER

Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda bu yıl eFootball Pes, Fifa21 Fut/Classic, Zula, CS: GO, Rocket League, Dota 2, NBA2K21, Tekken 7, HADO, Pubg ve Pubg Mobile branşları yer alıyor.

Bu yılki kupanın Dota 2, Tekken 7 ve eFootball PES şampiyonları, Uluslararası E-spor Federasyonu'nun düzenleyeceği '13. Dünya Espor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

GEÇEN YIL NBA2K MİLLİ TAKIMI 'FIBA ESPORTS OPEN' ŞAMPİYONU OLDU

Geçtiğimiz yıl 2 bin 491 e-sporcunun katıldığı turnuvada, toplam 10 oyun için düzenlenen maçları 700 bini aşkın e-spor taraftarı takip etti. Oyunlardan, Dota 2, Tekken 7, PES ve NBA2K olmak üzere 4 branşın şampiyonları, uluslararası turnuvalarda ilk kez resmi olarak Türkiye'yi temsil etti. Bunlardan NBA2K Milli Takımı, 'FIBA Esports Open'da önemli bir başarıya imza attı.

TESFED Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Milli Takım, 'FIBA Esports Open II'de, tüm rakiplerini yenerek ülkemize namağlup bir şampiyonluk kazandırdı.

'E-SPOR BÜYÜK BİR EKOSİSTEME DÖNMÜŞ DURUMDA'

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, 'Online elemelerle başlayan turnuvamızı yaklaşık 3 bin e-sporcunun katılımıyla hayata geçirdik. 50'ye yakın e-sporcu İSFANBUL Tema Park'ta hafta sonu boyunca kıyasıya yarışacak. Burada şampiyon olan takımlar Türkiye'yi yurt dışında temsil edecekler. E-spor, bugün taraftarlarının ilgiyle takip ettiği bir etkinlik silsilesi olarak hayatımıza girdi' dedi.

'ULUSLARARASI TURNUVALARDA CİDDİ BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ'

E-sporun sadece ülkemizde değil, dünyada da hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Özdemir sözlerini şöyle noktaladı:

' Günümüzde E-spor büyük bir ekosisteme dönmüş durumda. Oyun ve e-spor, pandemide de devam etti. Önceki yıllara baktığımıza E-spor ve oyunlara olan ilgi artmış. Bu alanda yurt dışında Türkiye'yi temsil eden başarılı sporcularımız var. Uluslararası turnuvalarda ciddi bir başarılar elde ediyoruz.'

3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu

- Bitexen Teknoloji'nin isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası finallerinin ilk gününde tamamlanan turnuvaların şampiyonları kupalarını aldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan Türkiye'nin tek resmi espor turnuvası 'Bitexen TESFED Türkiye Kupası?, her yıl ülke çapında lisanslı e-sporcuların katılımına açık olarak düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl e-spor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da Bitexen Teknoloji A.Ş.?nin ana sponsorluğunda hayata geçirildi. Temmuz ayından bu yana 11 farklı branşta yapılan turnuvaların ardından başarılı sporcu ve takımlar, hafta sonu boyunca mekan sponsoru İSFANBUL Tema Park'ta düzenlenen finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupa'da bu yıl toplam 180 bin TL değerinde EXEN Coin ödül havuzu bulunuyor.

KUPA'NIN GALİPLERİ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ŞAMPİYONADA TEMSİL EDECEKLER

Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda bu yıl eFootball Pes, Fifa21 Fut/Classic, Zula, CS: GO, Rocket League, Dota 2, NBA2K21, Tekken 7, HADO, Pubg ve Pubg Mobile branşları yer alıyor. Bu yılki kupanın Dota 2, Tekken 7 ve eFootball PES şampiyonları, Uluslararası E-spor Federasyonu'nun düzenleyeceği '13. Dünya Espor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

GEÇEN YIL NBA2K MİLLİ TAKIMI 'FIBA ESPORTS OPEN' ŞAMPİYONU OLDU

Geçtiğimiz yıl 2 bin 491 e-sporcunun katıldığı turnuvada, toplam 10 oyun için düzenlenen maçları 700 bini aşkın e-spor taraftarı takip etti. Oyunlardan, Dota 2, Tekken 7, PES ve NBA2K olmak üzere 4 branşın şampiyonları, uluslararası turnuvalarda ilk kez resmi olarak Türkiye'yi temsil etti. Bunlardan NBA2K Milli Takımı, 'FIBA Esports Open'da önemli bir başarıya imza attı.

TESFED Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Milli Takım, 'FIBA Esports Open II'de, tüm rakiplerini yenerek ülkemize namağlup bir şampiyonluk kazandırdı.

'E-SPOR BÜYÜK BİR EKOSİSTEME DÖNMÜŞ DURUMDA'

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, 'Online elemelerle başlayan turnuvamızı yaklaşık 3 bin e-sporcunun katılımıyla hayata geçirdik. 50'ye yakın e-sporcu İSFANBUL Tema Park'ta hafta sonu boyunca kıyasıya yarışacak. Burada şampiyon olan takımlar Türkiye'yi yurt dışında temsil edecekler. E-spor, bugün taraftarlarının ilgiyle takip ettiği bir etkinlik silsilesi olarak hayatımıza girdi' dedi.

'ULUSLARARASI TURNUVALARDA CİDDİ BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ'

E-sporun sadece ülkemizde değil, dünyada da hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Özdemir sözlerini şöyle noktaladı:

? Günümüzde E-spor büyük bir ekosisteme dönmüş durumda. Oyun ve e-spor, pandemide de devam etti. Önceki yıllara baktığımıza E-spor ve oyunlara olan ilgi artmış. Bu alanda yurt dışında Türkiye'yi temsil eden başarılı sporcularımız var. Uluslararası turnuvalarda ciddi bir başarılar elde ediyoruz.?

3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu
3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu
3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu
3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu

Türkiye Kupası, Türkiye, oyunlar, Espor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3. Bitexen TESFED Türkiye kupası sahiplerini buldu - Son Dakika


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