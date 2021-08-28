3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, "Yıldızların Altında" adlı müzikal gösterisiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen organizasyonunun son etkinliğinde, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

Levent Ulukut'un yönettiği, koreografisi Meltem Yorulmaz'a, müzik düzenlemesi Kemal Alpan'a ait müzikal beğeniyle izlendi.

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden oluşan seçkinin sahnelendiği etkinlikte, usta tiyatrocular ve şarkıların bestecileri de hatırlanmış oldu.

Tek perdelik gösteri, izleyenlerden alkış aldı.