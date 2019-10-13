Son Dakika Haberleri: 3 boksörümüz altın madalya için dövüşecek!
Son Dakika Spor 3 boksörümüz altın madalya için dövüşecek!

3 boksörümüz altın madalya için dövüşecek!

52 dakika önce

Dün yapılan yarı final maçlarında Çakıroğlu, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary kom Hmangte'yi, Sürmeneli, Rus Saadat Dalgatova'yı, Güneri de Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi yenmeyi başardı.

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Dün yapılan yarı final maçlarında Çakıroğlu, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary kom Hmangte'yi, Sürmeneli, Rus Saadat Dalgatova'yı, Güneri de Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi yenmeyi başardı. şampiyonada bugün elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva ile, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu yang ile, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile altın madalya maçı yapacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49 
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