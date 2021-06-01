3. Bölge belediye başkanları Bağcılar'da toplandı - Son Dakika

3. Bölge belediye başkanları Bağcılar'da toplandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur ve AK Parti İstanbul 3. bölge belediye başkanları Bağcılar Belediyesi'nde bir araya geldi.

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