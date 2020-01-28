"3 boyutlu tasarım atölyeleri projesi" protokolü imzalandı

Bitlis Valiliği koordinesinde hayatta geçirilecek "3 boyutlu tasarım atölyeleri projesi"nin için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile protokol imzalandı.

DAKA destekli ve Bitlis Valiliği öncülüğünde yapılacak projenin imza törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay katıldı.

Valilikte yapılan imza törenin ardından gazetecileri açıklama yapan Çağatay, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile imzalanan Bitlis Valiliği koordinesinde yürütülen Bitlis Belediyesi, Tatvan Belediyesi, Ahlat Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BETAV ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle projenin yürütüleceğini söyledi.

Bitlis'te üç boyutla tasarım atölyelerini kuracaklarını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Amacımız budur ki, malumunuz Bitlisimizi artık terörden kurtulmuş vaziyette. Artık burayı çok fazla turist ziyaret ediyor. Ülkenin tamamı Bitlis'e gelip görmek istiyor. Gelip görenlere Bitlis hatıralarını göstermek istiyoruz. Belediye başkanımız her zaman proje destekçisi oldu. Kalkınma ajansı finansmanıyla bunu yapıyoruz. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa Varank ilimize geldiğinde projeden bahsetmiştik. Desteklerini hiç bir zaman esirgemediler."