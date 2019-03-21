Son Dakika Haberleri: 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi İle Oluşturulan Trafo Çin'de Faaliyete Geçti

3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi İle Oluşturulan Trafo Çin'de Faaliyete Geçti

26 dakika önce

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da üç boyutlu (3D) baskı teknolojisi ile inşa edilmiş bir elektrik dağıtım trafosu faaliyete geçti.

3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi İle Oluşturulan Trafo Çin'de Faaliyete Geçti, System.String[]

Çin genelinde türünün ilk örneği olan trafo binası, 12.1 metre uzunluğunda, 4.5 metre genişliğinde ve 4.6 metre yüksekliğinde. Guangzhou'daki Elektrik Tedarik Bürosundan Wu Xiaofei, trafonun dijital bir modeline göre, 3D yazıcı kullanılarak inşa edildiğini söyledi. Wu, trafo inşaatına geçen Aralık ayında başlandığını ve yeni teknolojinin normal inşaat süresini yüzde 30 oranında azaltması sonucu binanın 35 gün içinde tamamlandığını açıkladı.

Wu,üç boyutlu yazıcı, yalnızca bir operatöre ve sürecin destek elemanı olaniki çalışanagereksinim duyarken geleneksel yönetimlere ile yapılacak bir inşaatın en azbeş işçigerektirdiğini belirtti. Ayrıca, üç boyutlu yazıcı inşaat sırasında ortaya çıkan toz ve atıkların azalmasına katkı sağladı.

Wu, Guangzhou'da elektrik trafosu ağlarını genişletme çabaları kapsamında 3D baskı teknolojisinin, inşaat alanında verimli, akıllı ve çevre dostu bir yöntem olarak kullanılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:26 Kaynak: Bültenler

Guangzhou, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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