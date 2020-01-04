3 boyutlu yazıcıda yapılan titanyum kafatası parçası hastaya uygulandı - Son Dakika

Samsun'da yaşayan ve inşaattan düşme sonucu kafatasında eziklik oluşan bir hastaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) 3 boyutlu yazıcıda geliştirilen titanyum kafatası parçası uygulandı.

Moldova'da 8 ay önce çalıştığı inşaattan düşen evli ve üç çocuk babası Ahmet Asan'ın (36) vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu.

Tedavisinin ardından memleketi Samsun'a dönen Asan, geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak kafatasının sağ tarafında oluşan ezikliğin giderilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Üniversitenin medikal tasarım ve üretim merkezinde yapılan çalışma ile hastaya uygun olarak 3 boyutlu yazıcıdan titanyum kafatası parçası geliştirildi.

Hastanenin beyin cerrahi ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Dursun Türköz ve ekibince yapılan ameliyatla kafatası parçası, Asan'a uygulandı.

Türköz, kafatası kemik eksikliğinin giderilmesi olarak tanımlanan kranioplasti ameliyatının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ahmet Asan ise ameliyattan önce kısıtlı hareket edebildiğini ve sürekli ağrıları olduğunu dile getirerek, ameliyattan sonra hareket kabiliyetinin arttığını, daha sağlıklı hale geldiğini anlattı.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak bizim için çok önemli"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı açıklamada, METÜM'ün vücut yedek parçaları üretimine yönelik dünyada çok az benzeri bulunan bir merkez olduğunu vurguladı.

METÜM'ün kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifikalı üretim yapan tek merkez olduğuna işaret eden Erdöl, şunları dile getirdi:

"METÜM, özellikle gazilerle iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkezdir. Merkezimizde konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vakalarda kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin artırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz."

METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik protokol imzaladıklarını aktaran Erdöl, şunları kaydetti:

"Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez-protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle kamuda daha fazla hasta merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecektir. Vatandaşlarımızın daha etkin şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli avantaj sağlamış olduk."