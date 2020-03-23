3 BOYUTLU YAZICILARLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'KALKANLI YÜZ MASKESİ' ÜRETİYORLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 BOYUTLU YAZICILARLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'KALKANLI YÜZ MASKESİ' ÜRETİYORLAR - Son Dakika

3 BOYUTLU YAZICILARLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'KALKANLI YÜZ MASKESİ' ÜRETİYORLAR

6 saat önce

İSTANBUL'da bir grup gönüllü mühendis ve tasarımcı, sağlık çalışanlarının kullanması için üç boyutlu yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretmeye başladı.

İSTANBUL'da bir grup gönüllü mühendis ve tasarımcı, sağlık çalışanlarının kullanması için üç boyutlu yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretmeye başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için İstanbul'daki çeşitli hastanelere ulaştırıldı.

Koronavirüs salgınının ardından bazı hastanelerde sağlık çalışanları, zaman zaman kendilerini koruyacak maske ve koruyucu ekipman eksikliği yaşıyor. Bu eksikliğin giderilmesi için destek olmak isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'e bağlı 'Tridi' ekibindeki bir grup mühendis ve tasarımcı, ellerindeki 3 boyutlu yazıcılarla kalkanlı yüz maske üretmeye başladı. Ekibin başında olan mühendis Çınar Topaloğlu 'Koronavirüs salgını sebebiyle hastanelerde oluşan yoğunluk, aslında birçok ekipman için de ekstra bir ihtiyaç doğmasına sebep oldu. Üç boyutlu yazıcılar bu anlamda bireysel olarak üretim yapılabilen cihazlar oldukları için hastaneleri destekleme açısından çok önemli cihazlar. Bunun ilk örneği İtalya'daki bir hastanede solunum cihazı malzemesinin üç boyutlu yazıcılarla üretilmesiyle başladı. Bu aslında gösterdi ki, hastanelerde doğabilecek ekipman ihtiyaçlarının üç boyutlu yazıcılarla karşılanabilecek olan kısımları için çalışırsak herhangi bir anda bölgesel olarak bir yerde ihtiyaç doğduğunda anında üretip hastaneye bu desteği sağlayabiliriz. Buradan yola çıkarak 'yüz maskesi projesi' ilk olarak yurt dışında ortaya atıldı. Yüz maskesi, doktorların hastanede hastalarla ilgilenirken aslında yüzlerini virüsten korumak için kullandıkları bir kalkan. Bu kalkanının üretimi üç boyutlu yazıcıyla çok basit. Biz de bunu yapmak için yurt dışında yapılmış olan bir tasarımı alıp denemelere başladık. İlk denemeleri atölyemizde yaptıktan sonra hastanelere ürünleri verip doktorların kullanmasını istedik. Doktorlardan aldığımız geri bildirimlerle, onların ürünü en ergonomik şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünüp tasarımı revize ettik ve ona göre yeniden üretime başladık şeklinde konuştu.

GÜNDE 200 MASKE

Topaloğlu günde 200 maske sevk edeceklerini söyleyerek, Şimdiye kadar 5 tane hastaneye ürün bıraktık. Bugün 55 tane maske sevk edeceğiz. Yarın itibariyle de günde 200 tane maskeyi hastaneler sevk etmeye devam edeceğiz. Tüm ürünleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Halihazırda üretimi sağlayabilmemiz için bize malzeme desteği veren, sevkiyatı için bize kurye desteği veren paydaşlarımız mevcut. Yine herhangi bir şekilde bize destek verebilecek, üç boyutlu yazıcısıyla ve elindeki malzemeyle projeyi destekleyebilecek herkesi projemize davet ediyoruz. Türkiye'deki tüm üç boyutlu yazıcılar üretime katıldığında, anlık olarak destek taleplerini çözebileceğimize inanıyorum. Burada bize gelen talepleri önceliklendirmek ve en acil ihtiyacı olan noktalara ürünü ulaştırmak önemli bir konu. Bunun için bir destek platformu açtık. destekbizden.org sitesine girerek sağlık personelleri, çalıştıkları hastaneyi seçip bize taleplerini bildirebiliyorlar. Biz burada doğrulayarak ürettiğimiz ürünleri göndermeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda bizim yetişemediğimiz durumlar için de farklı yerlerde bu üretimi yapan platformlara yönlendirmeler yapıyoruz dedi.

'2 SAATTE 1 MASKE ÇIKARTABİLİYORUZ

Ekipte yer alan endüstriyel tasarımcı Can Onart ise ürünle ilgili, Bu aslında açık kaynaklı bir tasarım. Bu tasarımın bir parçası üç boyutlu maskı makinelerinde üretilebiliyor. Kalan kalkan kısmını, pet kağıdından biz lazer kesimde kesip üretiyoruz. Biz tasarımda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Üretip bazı hastanelere dağıttık ve bazı geri dönüşler aldık. Biz bunu ilk yaptığımızda doktorlarımız 'bizim ağzımızda normal maske varken, kalkan ağzımıza değiyor ve ön taraf buhar yapıyor' dedi. Biz de kendilerine uygun bir tasarım yaptık. Baskı sürelerini hızlandırmak için tasarımda küçük değişiklikler yaptık. Üç boyutlu yazıcıda yapılan bölümün baskı süresi 2 saat, ancak şeffaf pet kısımlar 10 saniye gibi kısa bir sürede kesilebiliyor. O yüzden biz 2 saatte 1 tane maske çıkartabiliyoruz dedi.

3 BOYUTLU YAZICILARLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'KALKANLI YÜZ MASKESİ' ÜRETİYORLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:35 Kaynak: DHA

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