Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın (2)

16.08.2022 02:11
Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın (2)

3 BUÇUK SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi ipek fabrikası ve alevlerin sıçradığı binadaki yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alındı.

3 BUÇUK SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi ipek fabrikası ve alevlerin sıçradığı binadaki yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir İtfaiye ve Tarım A.Ş.'ye ait 26 aracın müdahale ettiği yangında söndürme çalışmalarına AFAD, NAK, ANDA, Yıldırım Belediye Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

BAŞKAN AKTAŞ: OLASI BİR FELAKET DE SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ

Bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşmakta güçlük çektiğini ancak yine de olası bir faciadan dönüldüğünü vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama şu an İl Emniyet Müdürlüğü yardımcılarımız, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD başkanımız burada. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Tarım A.Ş.'den tankerlerimizle 26 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası olası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle olası bir felaket de söz konusu olabilirdi" dedi.

Yangının sabotaj olup olmadığı yönünde detaylı araştırma yapılacağını belirten Aktaş, "Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır. İlgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak belli olduktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan bir bina var, tarihi bir bina. Burada olay başlıyor ve başladığında da yoğun bir şekilde başlıyor. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan binada oluşan hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 02:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement