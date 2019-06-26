Son Dakika Haberleri: "3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" başladı
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"3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" başladı

1 saat önce

Bursa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" başladı.

Bursa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık firmasınca organize edilen fuarın açılış töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, fuara Bursa dışından da firmaların katıldığını belirterek, "Fuarın ilerleyen yıllarda büyüyerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Bursa her ne kadar tekstil, otomotiv, ahşap, turizm ve farklı sektörlerle ön planda gözüküyor gibi olsa da bizim ayakkabı sektörüyle alakalı ciddi bir potansiyelimiz var." dedi.
Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da ayakkabıcılık sektörü olarak ihracata yönelmeleri gerektiğine dikkati çekti.
Döviz kurundaki dalgalanmaların sektörü etkilediğini ancak bu sıkıntıları aştıklarını vurgulayan Aydan, "İhracat konusunda bize çok büyük destek veren bir hükümetimiz var. Biz de bu desteği en iyi şekilde ayakkabı sektörüne yansıtmak zorundayız. En büyük sıkıntımız; markalaşmak ve ihracat. İhracat olmazsa olmazımızdır. İç piyasada zaten bir pazar payımız var ama dış piyasaya açılmadığımız müddetçe sektör olarak çok ilerleyemeyiz." diye konuştu.
Aydan, fuara katılan firmaların temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapacaklarını da ifade ederek, federasyon olarak ayakkabı imalatçılarına yönelik devam eden proje hazırlıklarında gelinen noktanın, en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker ise ayakkabı dünyasını bir araya getiren bu fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından, ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer aldığı, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları fuarın açılış kurdelesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve beraberindekiler tarafından kesildi ve stantlar gezildi.
Fuar, 29 Haziran'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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