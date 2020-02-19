3 büyük şehirde yarı fiyatına taksi plakası - Son Dakika
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3 büyük şehirde yarı fiyatına taksi plakası

6 saat önce

Türkiye'nin üç büyük şehrinde icradan yarı fiyatına satılacak ticari taksi plakaları yatırımcılarına fırsatlar sunacak.

3 büyük şehirde yarı fiyatına taksi plakası, System.String[]

Türkiye'nin üç büyük şehrinde icradan yarı fiyatına satılacak ticari taksi plakaları yatırımcılarına fırsatlar sunacak.

Türkiye'nin 3 büyük şehrinde icradan satışa çıkarılan ticari taksi plakaları, değerlerine bakıldığında 1 milyon 900 bin TL ile İstanbul en yüksek değere sahip olurken, 1 milyon TL değer ile İzmir ikinci sırada 522 bin TL değer ile Ankara ise üçüncü sırada yer aldı.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere göre 1 milyon 900 bin TL değere sahip olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksi plakası 950 bin TL başlangıç fiyatı ile geçtiğimiz günlerde açık arttırma usulü ile satışa çıkmıştı. İzmir'de faaliyet gösteren 1 milyon TL değerindeki taksi plakası ise 500 bin TL'den 25 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkacak. Bir diğer ihale ise Ankara'da gerçekleşecek. Başkentte faaliyet gösteren taksi plakası ise 24 Nisan 2020 tarihinde 260 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Yapılacak olan ihaleler ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, ihalelere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin katılabileceğini belirterek, "İcra ihaleleri açık arttırma usulü ile yapılması nedeniyle değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bunun içinde çok avantajlı fiyatlarla bu yapılacak satışlardan ticari taksi plakası alma fırsatı elde edilmiş oluyor. Taksi plakalarının her geçen gün değer kazandığını düşünürsek yapılacak olan ihalelerden alınan ticari plakalarının yatırımcılarına kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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