3 büyük TFT yama 10.15 değişikliği

Yeni Yağmacı Gezegeni Galaksi'sinde gelişen bazı kompozisyonların oynanma oranı artırılacak. Her zaman ki gibi TFT'de, meta değişiklikleri oyunu büyük ölçüde etkileyeceğinden dolayı farklı birimler önceki yamadan daha hararetli bir şekilde tartışılacak. Hadi TFT 10.15 yamasında gelen 3 büyük değişikliğe bakalım.

Yağma Gezegeni Galaksi 'si Neeko Galaksi'sinin Yerini Alıyor

Galaksiler TFT'de rastgele bir şekilde oyun modunu yönlendirecek yeni mekanikler ve kurallar getiriyor. TFT'de farklı galaksileri ve galaksilerdeki geliştirilebilecek kompozisyonları anlamak oyunda gelişmek için iyi bir yol.

Neeko Galaksi'si oyuncuya iki tane Neeko'nun Yardımı veren bir galaksiydi. Neeko'nun Yardımı, sende olan herhangi bir şampiyonun bir yıldızlı kopyasını veriyor. Bu, oyuncuların epik veya efsanevi birimleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iki yıldızlı yapmasını ve etrafta komposizyon oluşturmasına teşvik ediyor. Yağma Gezegeni ise tam tersini yapıyor. Bu Galaksi'de katledilen tüm şampiyonlardan altın çıkma ihtimali vardır. Aslında bu olay bir anlamda, hyper-rolling kompozisyonların savurganlık için ekstra altına ihtiyacı olduğunda işe yarıyor ve yeni bir kazanan kompozisyon yapılmasında yardımcı oluyor. Neeko Galaksi'sinin yerini alan yeni galaksiyi anlamak gelecekte daha iyi sonuçlara götürecek.

Jarvan IV Zayıfladı

10.14 yamasında Jarvan IV kontrolden çıkmıştı ve metayı kasıp kavurmuştu. Tüm takım kompozisyonlarında kendine yer edindi çünkü onun yeteneği takımının saldırı hızlarını arttırmasıydı. Bu olay, Jarvan IV'ün her oyun tartışılmasına yol açtı ve sanki üç yıldızlı Jarvan IV'ün oyunu tek başına kazanabilecekmiş hissi veriyordu.

10.15 yamasında, Riot Jarvan IV'ün Kadim Sancak'tan aldığı saldırını hızını zayıflattı 75/85/95% ?50/60/75%. Hala Koruyucu kompozisyonlarında rol alacak ama her senaryoda auto-build birimi olmayacak.

Master Yi Güçlendi

Kılıç Ustası rolü önceki yamada oldukça zayıftı, ancak Riot 10.15 yamasında Master Yi'nin zırhını 50'ye ve büyü direncini 25'e çıkartarak güçlendirdi. Belki bu güçlendirme onu Kılıç Ustası rolünde S seviyesine getirmez ama onu metada bir kez daha oynanabilir kılabilir. Master Yi'nin biraz daha vurmasını sağlamak, Kılıç Ustası kompozisyonuna oyunun ortasında nadir birim bulmak için ekstra ödül verdirir. Bu sırada Keşkin Nişancılar ve Koruyucular metayı yönetirken, Kılıç Ustaları bir kez daha iyi bir şekilde duruma göre değişiklik gösteren eşya dizilimlerini yapabilirler.