3 büyükler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

3 büyükler PFDK'ya sevk edildi

03.11.2020 18:49
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Galatasaray 'talimatlara aykırı hareket', Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket' ve Fenerbahçe'de Sinan Gümüş 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray 'talimatlara aykırı hareket', Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket' ve Fenerbahçe'de Sinan Gümüş 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN'ın 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü STEVEN RONALD GREAVES'in 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü İRFAN SARALOĞLU'nun 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SİNAN GÜMÜŞ'ün 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi ERCAN AYHAN'ın 31.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SARIYER Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

3 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol, Karar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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