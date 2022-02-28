3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 717,58'den 617,50'ye, Ankara'da 1323,97'den 1216,83'e, İzmir'de 1017,38'den 776,25'e düştü. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 74,88 ile Bingöl, 82,88 ile Şırnak ve 86,59 ile Van oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin olduğunu açıkladı. Ayrıca Amasya, 1961,64 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.