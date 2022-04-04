Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının 19-25 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 19-25 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Vakalar bir önceki haftaya (12-18 Mart) göre, İstanbul'da 239,48'den 196,06'ya, Ankara'da 395,38'den 290,83'e ve İzmir'de 247,16'dan 113,95'e düştü.

100 binde en çok vaka görülen iller Eskişehir (547,21), Kırklareli (402,33), Çanakkale (392,8), Edirne (310,59), Bilecik (301,75) oldu.

İl bazında 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Van (7,71), Şırnak (9,33), Şanlıurfa (10,36), Hakkari (10,42), Muş (14,07) olarak sıralandı.

İllerin alfabetik sıralamasına göre 19-25 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları şöyle:

Adana 106,65 Adıyaman 14,55 Afyonkarahisar 46,90 Ağrı 20,97 Aksaray 60,36 Amasya 131,81 Ankara 290,83 Antalya 83,55 Ardahan 56,88 Artvin 85,52 Aydın 149,38 Balıkesir 187,83 Bartın 84,77 Batman 21,87 Bayburt 17,64 Bilecik 301,75 Bingöl 32,85 Bitlis 23,84 Bolu 183,74 Burdur 76,72 Bursa 102,64 Çanakkale 392,80 Çankırı 152,66 Çorum 127,88 Denizli 118,26 Diyarbakır 36,01 Düzce 123,20 Edirne 310,59 Elazığ 79,24 Erzincan 61,51 Erzurum 28,93 Eskişehir 547,21 Gaziantep 29,43 Giresun 210,15 Gümüşhane 77,94 Hakkari 10,42 Hatay 31,48 Iğdır 43,81 Isparta 133,28 İstanbul 196,06 İzmir 113,95 Kahramanmaraş 23,73 Karabük 146,42 Karaman 63,75 Kars 29,53 Kastamonu 137,38 Kayseri 43,29 Kırıkkale 142,05 Kırklareli 402,33 Kırşehir 202,52 Kilis 42,52 Kocaeli 173,60 Konya 88,23 Kütahya 145,34 Malatya 40,81 Manisa 60,00 Mardin 17,04 Mersin 137,64 Muğla 113,11 Muş 14,07 Nevşehir 84,74 Niğde 47,01 Ordu 184,00 Osmaniye 61,84 Rize 111,67 Sakarya 81,44 Samsun 125,65 Siirt 27,11 Sinop 242,67 Sivas 79,39 Şanlıurfa 10,36 Şırnak 9,33 Tekirdağ 185,11 Tokat 49,29 Trabzon 147,55 Tunceli 218,78 Uşak 23,85 Van 7,71 Yalova 156,36 Yozgat 96,77 Zonguldak 174,84