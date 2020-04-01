3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi - Son Dakika

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3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi
6 saat önce
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi.
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alındığı belirtilerek, Gazi Caddesi, 1. Harput Caddesi ve Vali Fahribey Caddesi'nde yaya yürüme alanlarının sınırlandırıldığı kaydedildi.
Fiziki tedbir, denetim ve uyarıların artırıldığı vurgulanan açıklamada, alınan sıkı önlemler sonucu bugün cadde ve meydanların boşaldığının görüldüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:38 Kaynak: AA
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