3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika

3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı

06.01.2021 17:28
3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece 3 ayrı caminin tuvalet ve abdesthanelerindeki muslukları çalan 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece 3 ayrı caminin tuvalet ve abdesthanelerindeki muslukları çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bahçeler, Kızılırmak ve Altınkaya Mahallelerinde bulunan 3 ayrı caminin 32 adet tuvalet ve abdesthanelerindeki musluklar yerinden sökülerek çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince yapılan çalışmalar ve izlenen güvenlik kameraları sonucunda kimlikleri tespit edilen O.B.(16) ve S.K.(19) bugün ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı
3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı
3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı
3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı

Altınkaya, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika


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