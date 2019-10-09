Son Dakika Haberleri: 3. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor
Son Dakika Güncel 3. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor

3. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor

51 dakika önce

Kamulaştırma problemlerinden dolayı bir kısmı tamamlanamayan 3. Çevreyolunda kamulaştırılan son yapılarda yıkılmaya başlandı.

3. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor, System.String[]

Kamulaştırma problemlerinden dolayı bir kısmı tamamlanamayan 3. Çevreyolunda kamulaştırılan son yapılarda yıkılmaya başlandı.


3. Çevreyolu projesinde yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı tamamlanamayan bölümler, Adıyaman Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla bir bir tamamlanıyor.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi kısmında kamulaştırılan son yapıların yıkım çalışmalarına başlanıldı.


Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
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