3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına 3. Çevreyolunda devam ediyor.



Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok noktada gerçekleştirilen asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, 3. Çevreyolunda aşınan yollarda bakım çalışması gerçekleştirdi.



Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "3. Çevreyolunun bulunan Yeni Mahalle kısmında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı şehir geneline yayacağız. Mevsim sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde aşınan asfaltlar yenilenecek" diye konuştu. - ADIYAMAN