Son Dakika Haberleri: 3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına 3. Çevreyolunda devam ediyor.

3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına 3. Çevreyolunda devam ediyor.


Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok noktada gerçekleştirilen asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, 3. Çevreyolunda aşınan yollarda bakım çalışması gerçekleştirdi.


Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "3. Çevreyolunun bulunan Yeni Mahalle kısmında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı şehir geneline yayacağız. Mevsim sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde aşınan asfaltlar yenilenecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı
Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]