Son Dakika Haberleri: 3. Çevreyolunda genişletme çalışmaları tamamlandı
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3. Çevreyolunda genişletme çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Adıyaman'da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3. Çevreyolunun son kısmında yol genişletme çalışmalarına başlandı.

3. Çevreyolunda genişletme çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Adıyaman'da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3. Çevreyolunun son kısmında yol genişletme çalışmalarına başlandı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi'nin son kısmında yer alan mülkün sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Engellerin ortadan kalkmasından hemen sonra yol genişletme çalışmalarına başladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve 3. Çevreyolunun tamamen trafiğe açılacağını müjdeledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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