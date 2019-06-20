3. Çevreyolunda genişletme çalışmaları tamamlandı
1 saat önce
Adıyaman'da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3. Çevreyolunun son kısmında yol genişletme çalışmalarına başlandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
'da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3. Çevreyolunun son kısmında yol genişletme çalışmalarına başlandı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi
'nin son kısmında yer alan mülkün sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı.
Engellerin ortadan kalkmasından hemen sonra yol genişletme çalışmalarına başladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve 3. Çevreyolunun tamamen trafiğe açılacağını müjdeledi. - ADIYAMAN
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir
Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı