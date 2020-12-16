3 cinayete karışan sanığa, iki müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

3 cinayete karışan sanığa, iki müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi

16.12.2020 19:31
3 cinayete karışan sanığa, iki müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

KAYSERİ'de, işlediği 3 cinayeti itiraf eden ve hakkında 2 kez müebbet hapis cezası verilen Orhan Gökçek'e, 3'üncü ciyaneti için çıktığı son davada verilen müebbet hapis cezası, soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle 'iyi hal indirimi' yapılarak, 25 yıla düşürüldü.

KAYSERİ'de, işlediği 3 cinayeti itiraf eden ve hakkında 2 kez müebbet hapis cezası verilen Orhan Gökçek'e, 3'üncü ciyaneti için çıktığı son davada verilen müebbet hapis cezası, soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle 'iyi hal indirimi' yapılarak, 25 yıla düşürüldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre; geçen yıl 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan ile Gökçek arasında kavga çıktı. Gökçek, kavga sırasında Akhan'ı bıçaklayarak öldürdü. Gökçek, yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 CİNAYETİ DAHA İTİRAF ETTİOrhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğünü söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007'de Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü. Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Orhan Gökçek, Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili davada son kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cinayet şüphelisi Orhan Gökçek ile öldürülen Ekemen'in şikayetçi ailesi hazır bulundu.'CİNAYETİ İŞLEDİĞİMDE DELİYDİM'Ekemen'in katil zanlısı olduğu iddialarını reddeden sanık Gökçek, "Ben yapmadım. Orhan Gazi derler bana. Şehzadeyim. Bilecik Söğüt Sancaktarıyım. Sadece 1 kişiyi öldürdüm. O da bana tüfekle saldırdığı için kendimi savunmak aracıyla öldürdüm. Diğer kişileri ben öldürmedim. Korkak biri değilim. Bende 7'nci his var. Diğer tüm hislerimi, duygularımı ve düşüncelerimi yok ediyor. 12 yıllık şizofreni hastasıyım. Yemin ederim ben öldürmedim. İlk sabıkamın olduğu zamanı bile hatırlamıyorum. Türkiye'nin en deli adamı benim. Bana deli raporu vermiyorlarsa bir sıkıntı vardır. Cinayeti işlediğimde deliydim. Sonradan tedavi görüp iyileştim. Sadece bir suç işledim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Gökçek'e, Hüseyin Ekemen'i 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadedeki ikrarı nedeniyle 'iyi hal indirimi' uygulanmasına karar vererek, cezayı 25 yıla düşürdü. Mahkeme, sanık Gökçek'in, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


3 cinayete karışan sanığa, iki müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi

Melih Gökçek, Kocasinan, Kayseri, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 cinayete karışan sanığa, iki müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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