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3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı

14.01.2022 20:10

Şanlıurfa'da farklı tarihlerde 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunan ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Suriye uyruklu Enver İsmail, tutuklandı. 1 çocuk babası sapığın sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Suruç ilçesinde bir aile çocuklarının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 2 küçük çocuğun daha cinsel tacize maruz kaldığı bilgisine ulaştı.

FARKLI TARİHLERDE 3 ÇOCUĞA TACİZDE BULUNMUŞ

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, geçen yıl aralık ayı ile bu yılın ilk günlerinde, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunulduğunu belirledi.

1 ÇOCUK BABASI ŞÜPHELİ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, taciz şüphelisinin Suriye uyruklu Enver İsmail olduğunu tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 1 çocuk babası şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Enver İsmail, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Tacize uğrayan çocuklara ise psikolojik destek verildiği belirtildi.

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
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Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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