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3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi - Son Dakika

3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi

07.12.2021 13:01
3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi

ORDU'da, 10 gün önce 3 çocuk tarafından çalınan ve yapılan araştırma sonucu İstanbul'da bulunan otomobil, galeri sahipleri tarafından kente getirildi.

ORDU'da, 10 gün önce 3 çocuk tarafından çalınan ve yapılan araştırma sonucu İstanbul'da bulunan otomobil, galeri sahipleri tarafından kente getirildi. Galerici Bekir Egen, "Zararımız 20 bin TL civarında. Zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim. Ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILARGaleri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.  TUTUKLANDILARS.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kara yoluyla kente getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, "İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık" dediği öğrenildi.?Çocuklar, çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.'SAĞINI SOLUNU SÜRTMÜŞLER'Bazı bölgelerinde hasar meydana gelen otomobil, galeri ortaklarından Bekir Ergen tarafından dün emniyet otoparkından teslim alınarak, Ordu'daki çalındığı noktaya getirildi. Araçlarında 20 bin TL'ye yakın hasar meydana geldiğini belirten Ergen, "Biz pazar günü gittik, aracımızı Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerini yaparak otoparktan teslim aldık. Yaklaşık zararımız 20 bin TL civarında. Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diye konuştu.'ZARARI AİLELERDEN TALEP ETMEYECEĞİZ'

Zararlarını ailelerden talep etmeyeceklerini kaydeden Ergen, "Bu maddi zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim çünkü sonuçta araba bulundu. Sağ salim biz arabamıza kavuştuk, onlar çocuklarına kavuştular. Benim ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.


3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi
3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi
3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi
3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi - Son Dakika
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