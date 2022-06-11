3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada

11.06.2022 15:52

3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada Antalya'da 'mini maks' isimli oyuncak yerinden koptu ters dönen oyuncaktaki 3çocuk yaralandı -Oyuncakta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence...

3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada

Antalya'da 'mini maks' isimli oyuncak yerinden koptu ters dönen oyuncaktaki 3çocuk yaralandı

-Oyuncakta sıkışan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta "mini maks" olarak bilinen eğlence aracının bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu 3 çocuğu güçlükle kurtarırken, kaza anı ise çocukların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içindeki bir lunaparkta meydana geldi. Hafta sonu tatilinde çocuklar aileleriyle eğlenmek için geldiği lunaparkta, mini maks isimli oyun aracına bindi. İçinde 3 çocuğun bulunduğu oyuncak bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koptu ve platform dışına düşerek ters döndü. Kazayı gören aileler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen oyuncaktan çocukları çıkarmak için vatandaşlar ve itfaiye seferber oldu. İtfaiye ekipleri arada kalan çocukları kesici aletler kullanarak çıkardı. Sedyeye alınan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aileler ise çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Yaralı kurtarılan Mete Atik,' Besmele çekin' diyerek ambulansa alındı.

Yaralılar Mete Atik(11), Yakıp Bilal Salarvanve Buğra Yağız Koyun'unsağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Sürüklenerek ters yattı"

Oyuncaktan ayağından yaralı şekilde kurtarılan Buğra Yağız Koyun," Sallanırken biranda kablo gibi bir şey kopmuş. Oyuncak düştü ve ondan sonra sürüklenerek ters yattı. Ben kafamı vurdum. Ayağım altında morluk var. Bende bir şey yok ama onların durumu kötü" dedi.

"Oyuncak çıkacak gibiydi"

Kazadan bir tur önce düşen oyuncağa binen Ceyhun Erdem Met, "Birinci tura bindik ama çok korktuk yerinden çıkacak gibiydi. İkici tura binmedik arkadaşlarımız bindi ama düşü. Oyuncak az kalsın üzerime düşüyordu. Ters öndü. Arkadaşım bacağına bir şey girmiş" diye konuştu.

"Çok ağırdı"

Oyuncağın gürültü sesine olay yerine gelen Ahmet Demir, "Buraya geldim hepsi ters şekilde yerdeydi. Kaldırmaya çalıştık ama çok ağırdı. Altına sandalye falan koyduk, çocukların boynu yan şekildeydi. Sakinleştirmeye çalıştık. Bir yandan da kaldırmaya çalıştık. Ama oyuncak çok ağırdı, ikisini çıkaramadık" dedi.

"Kaza anını çekti"

Arkadaşlarını eğlenirken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini alan Ceyhun Erdem Met, olay anını ise canlı canlı kaydetti.

Met arkadaşlarına, " Az önce biz bindik çok korkutucu. Sakın sizi bize uymayın. Buna binmeyin, binerseniz iş bitti. Bana şuan hava atmaya çalışıyorlar. Ama birazdan olacak.Arkadaşlar kaza kaza kaza" diye konuştuğu anlar yansıdı.

3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada
3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada

YORUMLAR
500
Antalya'da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında Antalya'da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı...Kaza anı kamerada Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı...Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuğun lunaparkta ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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