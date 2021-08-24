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3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı - Son Dakika

3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı

24.08.2021 08:16

7 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yaşadığı stres ve kaygıları da takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Yoğun bakımdaki gebelere virüsün bulaşma ihtimalinin üç kat daha yüksek olması psikolojimi bitirdi" dedi.

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde 3. kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Leyla adını vereceği bir kızına kavuşmak için gün sayan oyuncu, dün aşı yaptırdı. Pandemi döneminde peş peşe hamile kaldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen oyuncu, paylaşımıyla takipçilerine içini döktü.

"AŞI OLMAK İÇİN DOĞUMU BEKLİYORDUM"

Aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Bergüzar Korel, karar verme sürecinde yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğuma bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yasadığım için dayanacaktım.. Han'ı doğurup eve geldikten sonra pandeminin başlaması evden çıkmamak, yalnız bir bebek büyütmek tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..."

7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı

"VİRÜSÜN 3 KAT YÜKSEK BULAŞIYOR OLMASI PSİKOLOJİMİ BİTİRDİ"

"Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik.. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şuan virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim bu sabah aşımı oldum. 30. haftadayım."

"ÖĞRETMENLER VE VELİLER LÜTFEN AŞINIZI OLUN"

"Bu süreçten en çok etkilenenler okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık buna hakkımız yok. Ben en başta geleceğimiz çocuklarımız için oldum bu aşıyı. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin."

7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı
7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı
7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı
7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı
3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı

COVIRAN Bereket, Bergüzar Korel, Instagram, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı - Son Dakika Magazin


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