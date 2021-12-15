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3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis - Son Dakika

3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis

15.12.2021 16:24

3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis Şanlıurfa'da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemerle dövüp işkence yapan cani baba Ramazan Ç. hakkında karar verildi.

3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemerle dövüp işkence yapan cani baba Ramazan Ç. hakkında karar verildi. 34 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Ramazan Ç. karar öncesi sorulan son sözünde kaynanasını tehdit etti.

Şanlıurfa'da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanan cani baba Ramazan Ç. hakkında karar verildi. Şanlıurfa 2 Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması için hakim karşısına çıkan sanık Ramazan Ç., 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Ramazan Ç. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Duruşma iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı. Duruşma savcısı sanık Ramazan Ç.'nin çocuklarını defaatle kayış ve sopa ile vurmak, sıcak çay dökmek, saçlarını çekmek ve hortumla vurarak sistematik bir şekilde darp etmesinden dolayı eziyet ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan dört kez ayrı ayrı şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Ilık: "Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz"

Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti. Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, "Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz" dedi.

Sanıktan tehditli son söz

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Ramazan Ç. ise takdirin mahkemenin olduğunu belirterek, "Ancak ben ceza alırsam kaynanamın da benim de başıma bir iş gelir" ifadelerini kullandı.

Cani babaya 34 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucunda sanık Ramazan Ç.'yi "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde 17 Eylül 2020 tarihinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.'yi şiddet uyguladıktan sonra evden gönderdi. Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne Narin Ç.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç. "Çocuğa darp" ile "Aile hükümlülüğünün ihlali" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ç., "Eziyet etme" suçundan iddianame hazırlandı.

3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis
3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis
3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis
3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis

Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa, Bilişim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuğuna işkence yapan cani babaya 34 yıl hapis - Son Dakika


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