3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikaye işlendi.

3 çocuk annesi Emel Şimşek, ailesini terk ederek Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşamaya başlamıştı. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katılmış, annelerinin eve dönmesi için çağrıda bulunmuştu. 'Beni merak etmesinler mutluyum' diyen Emel Şimşek, kavuşma anı sırasında annesinden uzak durarak tepki çekmişti.

BUZ GİBİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Emel Şimşek'in yayına bağlanan kızı annesine çağrıda bulundu. Emel Şimşek ise buz gibi tavırlarıyla Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyiciyi şoke etti.

ŞAHIS DOLANDIRICI ÇIKTI

Canlı yayında Emel Şimşek, Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ifade ederek çocuklarının çağrısına kayıtsız kalınca, stüdyodakilerin tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayına katılanlar Fatih Sönmez'in Emel Şimşek'i dolandırdığını iddia etti. Emel Şimşek ise bu söylenenlere inanmamaları gerektiğini ve kendisinin Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti.