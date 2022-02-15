Üye Girişi
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı - Son Dakika

3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı

15.02.2022 05:39
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı

Uşak'ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Uşak'ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı'na geldi. Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut'u kafasından vurdu. Nazife Bulut'un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut'u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı'nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut'un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut'un bedeniyle karşılaştı. Abi Bulut'un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut'un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder Bulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Av Tüfeği, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:57 Baba-oğlun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
00:48 Zincir marketlerin çirkin KDV oyunu! Vergi indiriminin açıklanmasıyla zam yaptılar
00:23 İYİ Partili Erhan Usta, "skandal" sözleriyle paylaştı: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı
00:04 Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 05:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: 3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement