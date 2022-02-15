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3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı - Son Dakika

3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı

15.02.2022 07:54

Uşak'ta, Nazife Bulut isimli kadın evli olduğu Önder Bulut tarafından ateşli silahla katledildi. Daha sonra intihar girişiminde bulunan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut ile bir arkadaşından aldığı otomobille Uşak Kent Ormanı'na geldi.

KARISINI KAFASINDAN VURDU

Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut'u kafasından vurdu. Nazife Bulut'un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut'u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı'nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

KENDİSİNİ DE YARALADI

Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut'un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut'un bedeniyle karşılaştı. Abi Bulut'un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut'un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder Bulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Av Tüfeği, Tragger, İntihar, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı - Son Dakika
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