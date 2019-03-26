Son Dakika Haberleri: 3 Çocuğunun Annesini, Sokak Ortasında 3 Kurşunla Öldürdü (2)

3 Çocuğunun Annesini, Sokak Ortasında 3 Kurşunla Öldürdü (2)

38 dakika önce

MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜErzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi.

3 Çocuğunun Annesini, Sokak Ortasında 3 Kurşunla Öldürdü (2), System.String[]
MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Erzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Bir yıldır eşinden ayrı olan Özgür P. ise duruşmaya katılmadı. Özgür P., adliyeden çıkarak evine giden Seher P.'nin karşısına çıktı, kendisiyle konuşmak istemeyince de tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Seher P., kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi. Seher P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum'na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Özgür P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir Gülben Ergen ve Erhan Çelik Davasında Karar Belli Oldu Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Çocuğunun Annesini, Sokak Ortasında 3 Kurşunla Öldürdü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]