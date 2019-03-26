3 Çocuğunun Annesini, Sokak Ortasında 3 Kurşunla Öldürdü (2)

MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜErzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi.

MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜ



Erzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Bir yıldır eşinden ayrı olan Özgür P. ise duruşmaya katılmadı. Özgür P., adliyeden çıkarak evine giden Seher P.'nin karşısına çıktı, kendisiyle konuşmak istemeyince de tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Seher P., kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi. Seher P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum'na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Özgür P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir

Gülben Ergen ve Erhan Çelik Davasında Karar Belli Oldu

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı