3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu - Son Dakika

3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu

Konya'da yaşayan Yeter Avcı, 3 çocuğunun babası İmdat Avcı'yı av tüfeği kullanarak öldürdü. Gözaltına alınan Avcı, sorgusunda tüm suçlamaları kabul etti. Tartıştıklarını ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü de dile getirdi.

Saat 04.00 sıralarında Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Yeter Avcı, eşi İmdat Avcı ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Yeter Avcı, eşine av tüfeğiyle ateş açtı. KOCASINI ÖLDÜRDÜ İmdat Avcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İmdat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekibi ise Avcı'yı gözaltına alındı. ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ Yeter Avcı'nın, sorgusunda suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerle tartıştıkları eşinden sürekli şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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