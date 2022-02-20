Üye Girişi
3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli - Son Dakika

3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli

20.02.2022 10:36
3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli

ANTALYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgız Aıunura Ryskeldiva'nın (29) yardımına, gönüllüler koştu.

ANTALYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgız Aıunura Ryskeldiva'nın (29) yardımına, gönüllüler koştu. Yeni bir ev tutulan ve eşyaları alınan kadına kaçak durumda olduğu için kesilen para cezası da gönüllüler tarafından ödenecek.

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

ŞİDDET GÖRÜNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİRyskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi.İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.GÖNÜLLÜLER EV TUTTUAıunura Ryskeldiva'nın yaşadıklarının DHA tarafından gündeme getirilmesi sonrasında harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu, kadın ve çocuklarının kalması için ev tuttu. Ryskeldiva'nın eşyaları da yine gönüllüler tarafından tamamlandı. Çocuklarıyla mutlu bir yuva kuran kadının 3 yıldır kaçak durumda yaşadığı için ödemesi gereken para cezası da yine bir gönüllü tarafından karşılanacak. Diğer yandan konunun gündeme gelmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ryskeldiva'nın ifadesine başvururken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek olmak için irtibata geçti. Ryskeldiva'yı arayan S.Y. ise evden kovduğu çocukları almak için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.'ÇOCUKLARIMLA MUTLUYUM'Yaşadığı üzüntüyü bir nebze de olsa unuttuğunu söyleyen Aıunura Ryskeldiva, "Evden kovulduktan sonra bir tanıdığımın evinde kalıyorken, yardımseverler sayesinde artık kendi evimdeyim. Çocuklarımla çok mutlu ve iyiyim. Bir evim ve eşyalarım olduğu için çok sevindim. Tek sıkıntım oturma iznimin olmaması. Yardımcı olan herkese ve devlet kurumlarına çok teşekkür ederim" dedi.CEZASI ÖDENECEK

Kadının çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Haberin yayımlanmasının ardından haberdar olduğumuz 3 çocuklu annemiz için platform olarak yardım çalışması başlattık. Evlerini bulduk, kiralarını ödedik. Annenin çocuklarıyla yaşayabileceği ev haline getirdik. Annenin vizesinin bitmiş olması nedeniyle, bir yardımseverimiz de biriken cezayı ödeyecek. Annenin vizesinin yenilenmesi için yapabileceğimiz her türlü desteği sağlayacağız. İlgilenen kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.


3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli
3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli
3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli
YORUMLAR
500
3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli 3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı

Kırgızistan, Para Cezası, Evlilik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: 3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement