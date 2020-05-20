3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor - Son Dakika

3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Sadıka Melek Ergün (33), üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Sadıka Melek Ergün (33), üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Eşi cezaevinde olan ve çocukları küçük olduğu için çalışamadığını belirten Ergün, "Tek istediğim çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek" dedi.

Bornova'da oturan Sadıka Melek Ergün, üçüncü çocuğuna hamileyken eşi Ahmet Ergün'ün cezaevine girmesinin ardından çocukları Ayça (12) ve Berat (5) ile yalnız kaldı. Daha sonra Abdurrahman'ı (2) dünyaya getiren Ergün'ün iddiasına göre bu süreçte hem eşinin ailesi, hem de kendi ailesi sırt çevirdi. Ergün, Sosyal Ekonomik Destek'ten aldığı aylık ile evini geçindirmeye başladı. Çocuklarından ayrılmak istemediğini söyleyen Ergün, "Tek gelirim 1040 lira SED yardımı olduğu için aylık kirası 250 lira olan bir eve taşındım. Çaresizlikten sosyal medyada yardım çağrısında bulundum ve yardımseverler sayesinde o kötü evden taşındım. Oturduğum evin depozitosu ve bir aylık kirasını da ödediler. Ancak diğer aylar nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Bazı insanlar çocukları yurda vermem gerektiğini söylüyor. Ben onlardan ayrılmak istemiyorum. Onlar sayesinde ayakta duruyorum" dedi.

'AKRABALARIMIZ SIRTINI DÖNDÜ'

Eşinin cezaevine girmesinin ardından akrabaları tarafından yok sayıldıklarını savunan Ergün, "Çocuklarım küçük olduğu için onları bırakamıyorum. Çevremde bakacak kimse de olmadığı için çalışamıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra hem eşimin akrabaları, hem de kendi akrabalarım bize arkasını döndü. Eşimin ailesi kendi çocuklarını silmiş. Oğluna kızmış olabilirsin, ama torunlarının suçu ne? Bize arkalarını dönmeyi tercih ettiler. Kendimi düşünmeye zamanım yok. Gecem ve gündüzümde hep çocuklarım var. Tek istediğim çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek" diye konuştu.

Bir önceki evinde küçük oğlu Abdurrahman'ın hastalık kaptığını belirten Ergün, "Her yerinde yaralar çıkmıştı. Doktora götürdüğümde enfeksiyon kaptığını söylediler. Yaşadığımız evde pireler vardı ve oradan kapmış. Başka çarem yoktu. Aylık 1040 lirayı elimden geldiğince iyi değerlendirmek zorundaydım. O yüzde 250 lira kira verip gerisini çocuklara ayırdım. Birçok yere çok sayıda başvuru yaptım ancak geri dönüş alamadım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Tek çabam çocuklarım için" ifadelerini kullandı.


Ahmet Ergün, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor - Son Dakika

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