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3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU - Son Dakika

3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU

05.09.2021 18:51

KIRIKKALE'de 3 çocuk annesi Hülya Çağan (37), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti.

KIRIKKALE'de 3 çocuk annesi Hülya Çağan (37), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti. 20 yıllık hayalini gerçekleştiren Çağan "Haftada en az 5 gün saat 04.00'ta uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası kendime ayırdığım, kendi hayallerime ayırdığım vakitti. Sadece derse yoğunlaştım" dedi.

Kırıkkale'de yaşayan Hülya Çağan, liseden 2001 yılında mezun olduktan sonra çeşitli nedenlerle üniversite sınavına hazırlanamadı. Daha sonra da evlenen Çağan, 20 yıllık üniversite hayalinden hiç vazgeçmedi. Çocuklarının belli bir yaşa geldikten sonra sınava girmeye karar veren Çağan, evlatlarıyla birlikte ders çalıştı. İkinci el kitaplarla sınava hazırlanan, internetten sürekli ders tekrarı yapan Çağan, bu yıl YKS'de ter döktü. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne girmeyi başaran Çağan, 20 yılık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

'ÇOCUKLARIMLA BERABER DİRSEK ÇÜRÜTTÜM'

Üniversiteyi kazanmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Çağan, çeşitli nedenlerden dolayı liseden sonra eğitim hayatını ara vererek çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Eğitim hayatına ara vererek çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Çağan, hayalinin ise hiç kaybolmadığını belirterek"Her an benimleydi. Yıllar içerisinde çok istedim ama çocuklarım çok küçüktü. Bu dönemde 'anne kapıyı sen aç bize' dediler. Onların o sözüne binaen maalesef okul fırsatı bulamadım. Çocuklar büyüdükten sonra onlar da benim hayalimi destekledi. Onlara, 'ben yapamadım siz yapın' değil, 'ben yaptım siz daha iyisini yaparsınız' demek için onlarla beraber dirsek çürütmeye başladım. Beraber çalıştık, bana çok destek oldular. Hep beraber bir yola girdik" dedi.

Çağan, bu süreçte elinden geldiği kadar gayret gösterdiğini belirterek, "Onun haricinde oğlum da LGS'ye hazırlanıyordu. Maddi kaynağımızı ona kullandık. Ben sahaflardan bulduğum ikinci el kaynaklardan sürekli konularımı takip ettim. Yayınevi veya hoca seçmek gibi bir lüksüm yoktu. Ne bulursam bütçeme uygun o şekilde yol aldım ve devam ettim" diye konuştu.

'SABAH 04.00 İLE 08.00 ARASI OKULDAKİ SAATİMDİ'

"Önce anne, sonra da eş ve ev hanımıydım" diyen Çağan "Kendime ayırabileceğim bir vaktim vardı. Haftada en az 5 gün güneşten önce sabah 04.00'te uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası kendime ayırdığım, kendi hayallerime ayırdığım vakitti. Sadece derse yoğunlaştım. Bu benim için dersi anlama ve okuldaki saatimdi. Bu şekilde devam ettim. Sınava girdim. İlk 9 bin 458'e girdim" ifadelerini kullandı.

3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU
3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU
3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU
3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırıkkale Üniversitesi, Üniversite, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ÇOCUK ANNESİ, 20 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİNE KAVUŞTU - Son Dakika


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