Son Dakika Haberleri: 3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu

9 dakika önce

GAZİANTEP'te, Derya Hökelek (42) misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin yanındaki boş arsada ölü bulundu.

3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu, System.String[]
GAZİANTEP'te, Derya Hökelek (42) misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin yanındaki boş arsada ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, boş arsada yerde hareketsiz yatan kadını fark edince durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde boş alanda hareketsiz yatan Derya Hökelek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada üzerinde darp izleri olan Derya Hökelek'in cesedinin, ağabeyinin evinin yanında bulunduğunu tespit etti. Daha öce intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen, eşinden ayrılmış olan 3 çocuk annesi Hökelek'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:10 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu Gaziantep'te kadın cesedi bulundu Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:19:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]