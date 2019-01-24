Son Dakika Haberleri: 3 Çocuk Annesi, Çilek Toplarken Elektrik Akımına Kapılarak, Öldü

3 Çocuk Annesi, Çilek Toplarken Elektrik Akımına Kapılarak, Öldü

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, tarladan çilek toplayan 3 çocuk annesi Havva Bulut (60), devrilen elektrik direğinden sarkan tele dokununca, akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

3 Çocuk Annesi, Çilek Toplarken Elektrik Akımına Kapılarak, Öldü, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, tarladan çilek toplayan 3 çocuk annesi Havva Bulut (60), devrilen elektrik direğinden sarkan tele dokununca, akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Olay, Sökün Mahallesi'ndeki çilek tarlasında meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Bulut, devrilen elektrik direğinin yanında çilek toplamaya başladı. Ancak tele dokununca elektrik akımına kapıldı. Beraberinde bulunan eşi Servet Bulut (60) da olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Tarladaki işçiler, sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Havva Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut'un cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini iddia eden Servet Bulut, "Biz sabah sekiz gibi işe başladık, eşim ve diğer işçilerle birlikte. Yaklaşık 30 kişiydik. O direk tarlada devrilmiş halde duruyordu. İşveren bize 'Direkte elektrik yok' dedi. Biz de işverene güvenerek, tarlaya girdik. Sonra eşim elektrik akımına kapıldı, vefat etti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

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