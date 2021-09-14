3 ÇOCUK ANNESİ DÜDÜKLÜ TENCERENİN PATLAMASIYLA YARALANDI - Son Dakika

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde düdüklü tenceresi patlayan Münevver Samancı (46) yaralandı. Büyük şok yaşadığını belirten Samancı, "Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim" dedi.

Pasinler ilçesinde yaşayan Münevver Samancı'nın yeni aldığı düdüklü tencere çorba pişirdiği sırada büyük bir gürültüyle patladı. Pişen çorbanın saçılmasıyla Samancı'nın vücudunun çeşitli yerleri yandı. Tencere kapağı da omuzuna çarpan Samancı, Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Samancı, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yüzünün bir kısmı, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Samancı, "Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum" dedi.