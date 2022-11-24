Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.