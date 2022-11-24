Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika
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Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı

24.11.2022 15:49

Adana'da tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Abdullah T.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

3 çocuk öksüz kaldı! Karısını pompalı tüfekle öldüren koca kayıplara karıştı

KOMŞULARI TELEFONA SARILDI

Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 çocuk öksüz kaldı! Karısını pompalı tüfekle öldüren koca kayıplara karıştı

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Yeşilyurt, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika

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