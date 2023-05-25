3 çocuk annesi eşinin, boğazını kesip kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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3 çocuk annesi eşinin, boğazını kesip kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi

25.05.2023 17:05

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan tartışma sonucu koca, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşinin boğazını kesti. Genç kadının akrabaları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kaçan zanlı elinde bıçakla yaralı olarak yakalandı.

Ergani ilçesinde Vezire Ertürk ve kocası Mehmet Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karısını boğazını keserek öldürüp kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çifttin çocukları okulda olurken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Asayiş büro amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı elinde bıçakla yaralı olarak yakaladı.

Karısını boğazını keserek öldürüp kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi
Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesi eşinin, boğazını kesip kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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