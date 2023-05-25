3 çocuk annesi eşinin, boğazını kesip kaçtı! Evdeki manzarayı gören akrabalar sinir krizi geçirdi

Ergani ilçesinde Vezire Ertürk ve kocası Mehmet Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çifttin çocukları okulda olurken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Asayiş büro amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı elinde bıçakla yaralı olarak yakaladı.