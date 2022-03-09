3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR - Son Dakika
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3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR

09.03.2022 10:28

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan, 3 çocuk annesi Hediye Fidan (34), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında hibe edilen 33 küçükbaş hayvan sayısını, 3 yılda 70'e yükseltti.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan, 3 çocuk annesi Hediye Fidan (34), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında hibe edilen 33 küçükbaş hayvan sayısını, 3 yılda 70'e yükseltti. Koyunların sütünden elde ettiği yağ, yoğurt, peynir ile koyun yününden yararlanarak aile bütçesine büyük katkı sağlayan Fidan, elde ettiği kazançla da çocuklarını okutuyor. Fidan, Hep erkekler yapacak diye bir şey yok. Kadınlarında böyle projelere başvurması, faydalanması gerekir. Bende kendime güvendim, severek yaptığım bu işten hem geçimimi sağlıyorum hem de çocuklarımı okutuyorum. dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy Köyü'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hediye Fidan, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi' projesi ne başvurdu. Proje kapsamında 33 koyun alan Fidan'ın 3 yıl içinde hayvan sayısı 70'e yükseldi. Besicilik yapan Fidan koyunların sütünden elde ettiği yağ, peynir, yoğurt ayrıca yününden elde ettiği gelir ile de çocuklarını okutup evin ekonomisine katkı sunmaya başladı. Fidan 3 yıl önce böyle bir projeden haberdar olduğunu ve bu konuda şansını denemek istediğini söyledi. Projesinin kabul edilmesiyle çok mutlu olduğunu anlatan Fidan, Projem kabul edilmesiyle birlikte 33 koyun aldım. 3 yıl içinde 33 koyun sayım 70'e yükseldi. Koyunlarımdan elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutup evin ekonomisine katkı sunuyorum dedi.

'YETERKİ İSTEYELİM YAPARIZ'

İşini severek yaptığını anlatan Fidan, Böylelikle geçimimizi hayvancılıkla sağlamaya başladık. Devletimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde evimize ekmek giriyor. Çocuklarımızı bunların parasıyla okutuyoruz. İnşallah hayvan sayısını da daha da attıracağız. Hep erkekler yapacak diye bir şey yok. Kadınlarında böyle projelere başvurması faydalanması gerekir. Bende kendime güvendim severek yaptığım bir iş bu işten hem geçimimi sağlıyorum hem de çocuklarımı okutuyorum. Yeter ki insan istesin yapamayacağı bir şey yoktur. dedi. (DHA)

3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR
3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR
3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR
3 ÇOCUK ANNESİ FİDAN, PROJE KAPSAMINDA ALDIĞI KOYUNLAR İLE AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR

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Yüksekova, Çiftçi, Tarım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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